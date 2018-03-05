Berlin'de yeni hükümet hazırlıkları hızlandı

Şimdiye dek CSU Genel Sekreterlik görevini üstlenen Andreas Scheuer ise yeni hükümette Ulaştırma Bakanı olacak. Scheuer'in yerine Genel Sekreterlik koltuğuna ise Markus Blume oturacak. Kalkınma Bakanı Gerd Müller ise bu görevi sürdürmeye devam edecek. CSU Genel Başkan Yardmcısı Dorothee Bär, Başbakanlığa bağlı Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı görevine gelecek.

Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) de yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı. CSU lideri Horst Seehofer yeni hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapacak. Seehofer önümüzdeki hafta Salı günü de Bavyera Eyaleti'ndeki başbakanlık görevini eyalette bugüne dek Maliye Bakanlığı'nı üstlenen Markus Söder'e devredecek.

Yeni hükümetin 14 Mart'ta göreve başlaması bekleniyor.Almanya'da Sosyal Demokrat Parti üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesinin ardından Berlin'de hükümet kurma çalışmalarına hız verildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis'e Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'i başbakan adayı olarak önerdi. Merkel'in başbakan olarak seçileceği oturum ile yeni hükümet üyelerinin yemin töreninin 14 Mart'ta yapılması planlanıyor.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise hükümette yer alacak bakanların isimlerini henüz açıklamadı. Partinin hükümette yer alacak bakanların listesini önümüzdeki Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. SPD'nin üstleneceği en önemli bakanlık Dışişleri için de henüz bir aday dile getirilmedi. Merkel'le başbakanlık için yarışan Martin Schulz Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.

Merkel: Hızla işe koyulacağız

Dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Angela Merkel, Berlin'de yaptığı açıklamada yeni hükümetin bir an önce işe koyulacağını belirtti. Merkel, "Seçimlerin üzerinden neredeyse altı ay geçtikten sonra insanlar haklı olarak birşeyler olmasını, özellikle de planların hayata geçirilmesini talep ediyor" diye konuştu.

Federal Meclis'in 14 Mart'ta kendisini başbakan seçeceğini umduğunu belirten Merkel, hükümetin Almanya'daki insanlara hizmet vermesi için bütün gücüyle çalışacağını dile getirdi. Merkel koalisyon anlaşmasının yapılması gereken görev ve ödevlerle dolu olduğunu söyleyerek "Önemli ödevlerimiz gelecek için istihdamı güvenceye almak ve Almanya'da halkın yaşam koşullarını birbirine yaklaştırmak" diye sözlerini sürdürdü.