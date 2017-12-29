Berlin’de yılbaşı için geniş güvenlik önlemi

Ayrıca tacize olasılığına karşı kadınlar için "güvenli alan” oluşturuldu.Almanya'nın en büyük açıkhava yılbaşı partisi bu yıl yine başkent Berlin’de düzenlenecek. Brandenburg Kapısı ile Zafer Sütunu arasında kalan 17 Haziran Caddesi'nde “Hoşgeldin 2018” sloganı ile düzenlenecek parti için hazırlıklar sürüyor. Parti kapsamında konserlerin yanı sıra gece yarısı dakikalarca sürecek havai fişek gösterisi planlanıyor.

Yüz binlerce kişinin katılmasının beklendiği parti dolayısıyla güvenlik önlemleri de artırıldı. Partinin organizatörlerinden Anja Marx, güvenlik önlemleri için harcanan bütçenin altı rakamlı olduğunu söyledi.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, parti süresince Brandenburg Kapısı çevresindeki bütün girişler betonarme barikatlar ve yan park etmiş polis araçlarıyla kapatılacak. Bunun yanı sıra 17 Haziran Caddesi'nin çevresi günler öncesinden tamamen çitlerle çevrildi. Parti için nakliyat yapan bütün araçlar ise polis tarafından kontrol ediliyor.

Polisin verdiği bilgilere göre, Brandenburg Kapısı'ndaki yılbaşı partisine gelenler de sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve çantalarda arama yapılacak. Alana büyük çantalar ve bavul sokulmasına izin verilmeyecek. Açıkhava yılbaşı partisinde, sivil polislerin ve özel güvenlik firması çalışanlarının görev yapacağı belirtiliyor.