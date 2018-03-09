Berlin'deki Süryaniler Ankara'dan destek istedi

Ziyaret sırasında Süryani toplumunun temsilcileri Kurtulmuş’a Türkiye’den beklentilerini aktardı.Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Berlin Süryani Kilisesi'ni ziyaret ederek Süryani toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi. Almanya Süryani Metropoliti Julius Dr. Hanna Aydın, Berlin Süryani Kilisesi papazı Murat Üzel ve cemaatin önde gelenleriyle görüşen Kurtulmuş, Türkiye'den göç eden Süryanilerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

Süryani toplumunun beklentileri konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Kurtulmuş, "Adetleriyle, görenekleriyle, memlekete olan bağlılıklarıyla Türkiye'deki diğer halklardan hiçbir şekilde ayırt edilmesi mümkün olmayan, topraklarımızın asli unsurlarından birisidir. Avrupa'da yaşıyor olmalarına rağmen Türkiye'ye olan bağlılıklarını, Türkiye'de yaşattıkları kültürlerine olan bağlılıklarını asla unutmamışlar" şeklinde konuştu.

Türk hükümetinden beklentiler

Görüşmeden sonra DW Türkçe'ye konuyan Murat Üzel de kiliselerinin Antakya Suriye Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olduğuna işaret ederek Mardin, Midyat ve Diyarbakır bölgesinde yaşamaya devam eden Süryani cemaati mensuplarının Türkiye'nin bir parçası olarak görülmesini istediklerini söyledi. Üzel, "Süryani cemaatinin bölgenin eski insanları, milleti olarak görülmesini istiyoruz. Devlet de onlara daha başka gözle baksın. Onlar ‘biz artık bu devletin mensuplarıyız, askerleriyiz' diyebilsin. Son zamanlarda doğrusu bu biraz oluyor” şeklinde konuştu.