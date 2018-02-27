Berlin'deki Türk büyükelçiliğine boyalı saldırı

Önce sis bombası patlattığı belirlenen saldırganlar, büyükelçilik binasına sarı, kırmızı ve yeşil renkli boya fırlattı.Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne Salı sabahı boyalı saldırı düzenlendi.
Berlin polisinin bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin büyükelçilik binasının önünde sis bombası patlattığı belirtildi. Sisten yararlanan dört koyu renk giyimli kişinin, sabah saat 6.00 sularında büyükelçiliğin ön cephesine sarı, kırmızı ve yeşil renkli boya fırlattığı ve ardından kaçtığı bildirildi. Sözcünün aktardıklarına göre saldırıda yaralanan olmadı.
Olaydan dakikalar sonra bir taksi sürücüsünün büyükelçilik yakınlarındaki Tiergarten parkında bir çalılığın yandığını bildirdiğini söyleyen sözcü, bir bisikletlinin de binanın yakınlarında bir dikenli tel rulosu bulduğunu belirtti. Bölge, sürdürülecek teftiş nedeniyle kapatıldı.
Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) siyasi arka plana sahip suçlarla ilgilenen birimi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir polis sözcüsü, "Siyasi motivasyona sahip bir saldırı ihtimali üzerinde duruyoruz" açıklamasında bulundu.
Büyükelçilikten kınama
Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden Almanca ve Türkçe dillerinde bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, saldırı kınandı.
AFP,dpa,DW/BÜ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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