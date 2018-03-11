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Berlin'deki Türk camisinde kundaklama şüphesi

11.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nde yangın çıktı.

Görgü tanıklarına göre cami üç kişi tarafından kundaklandı.Berlin'in Reinickendorf semtinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii'nde sabaha karşı yangın çıktı. Yangın, Berlin İtfaiyesi'nden 60 görevli tarafından söndürüldü. İtfaiyeden bir yetkili yangının caminin içinde başladığını tahmin ettiklerini söyledi. Berlin Emniyeti yangının kundaklama olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Bild gazetesi görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, kapüşonlu üç erkeğin caminin kapısından girerek içeriye bir şey fırlattığını belirtti. Anadolu Ajansı’na konuşan caminin din görevlisi Bayram Türk de benzer açıklamalar yaptı. İki kişinin camiye yanıcı madde atanları gördüğünü söyleyen Türk, "Yüzleri kapalı, üç kişi oldukları ve yanıcı maddeyi atıp hemen kaçtıkları söylendi" dedi. Türk, caminin yangın nedeniyle kullanılmaz hâlde olduğunu kaydetti.

Yangının yerel saatle 02.00 civarında çıktığını öğrendiğini söyleyen Türk, "Evden buraya geldiğimde caminin çay ocağı ve girişi yanıyordu. İtfaiye gelip yangına müdahale etmeye başlamıştı" diye konuştu.

Koca Sinan Camii, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu gece camimize kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kundaklanan camimiz tamamıyla kullanılmaz hâle geldi. Her ne sebepten olursa olsun, Allah'ın evi olan camilerimize saldırı olması kabul edilemez bir durumdur" ifadesini kullandı.

Baden Württemberg'de camiye molotoflu saldırı

Öte yandan Baden Württemberg eyaletinin Lauffen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) ait Akşemsettin Camii'ne 9 Mart'ta molotof kokteyli atıldı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan polis ve savcılık, saldırıyla ilgili olarak en az beş kişinin arandığını açıkladı. Polis, saldırının "yabancı ya da İslam düşmanı" olup olmadığı konusunun belirsizliğini koruduğunu belirtti. Savcılık "cinayete teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kimsenin yaralanmadığı saldırı sırasında camide olan imamın yangını tek başına söndürebildiği belirtildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Camimizde büyük hasar meydana geldi. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Cemaatimize geçmiş olsun" ifadesine yer verdi.

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Göküy Sofuoğlu ise saldırıyı "terör saldırısı" diye nitelendirdi. Sofuoğlu, "Böylesine insanlık dışı saldırılar, insanları doğrudan tehdit etmekle kalmayıp, toplumumuzun sabit temellerini de sarsmak isteyen terör eylemleridir" dedi. Sofuoğlu olayın açıklığa kavuşturulmasını istedi.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Almanya'da 2017 yılında en az 950 İslam karşıtı saldırı meydana geldi.

DW,dpa,epd/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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