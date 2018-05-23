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Berlin'den Bremen Göç Dairesi'ne yasak kararı

23.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı, Göç ve Mülteciler Dairesi’nin Bremen şubesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine bu şubede ilticalarla ilgili karar verilmesini yasakladı.

Berlin'den Bremen Göç Dairesi'ne yasak kararı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) Bremen şubesinde rüşvet karşılığı iltica hakkı verildiği iddiaları üzerine Bremen şubesinin iltica konusunda karar almasını yasakladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamada, BAMF Bremen şubesinde 4 bin 568 iltica başvurusunda yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporun, şubede "yasal düzenlemelere ve iç yönetmeliğe bilerek uyulmadığını” ortaya koyduğu belirtildi.

"İltica işlemlerine olan güvenin ve Bremen Başvuru Merkezi'nin saygınlığının ağır bir şekilde zarar gördüğü” kaydedilen açıklamada, "güvenin ve saygınlığın yeniden kazanılması için Bremen Başvuru Merkezi'nin bugünden itibaren soruşturma süreci tamamlanana kadar iltica başvuruları ile ilgili karar almamasına karar verildiği” belirtildi.

Açıklamada Seehofer'in "şüpheli çalışanlar tarafından alınan kararların incelenmesi için talimat verdiği" de vurgulandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Bremen'de yapılan iltica başvuruları konusundaki kararların, BAMF'ın diğer şubeleri tarafından alınacağı kaydedildi.

BAMF'ın Bremen şubesinde 2013 ile 2016 yılları arasında iltica başvurusunda bulunan az bin 200 kişiye gereken şartları yerine getirmemelerine rağmen iltica hakkı tanındığı iddia ediliyor. Bremen şubesinin eski yöneticisi ile bazı çalışanlar hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Bu arada Alman basınına yansıyan haberlerde, BAMF Genel Müdürü Jutta Cordt'ın da Bremen'deki yolsuzluk iddialarından haberdar olduğu öne sürüldü. Bild gazetesi Nürnberg-Fürth Savcılığı'na dayandırdığı haberinde, Cordt hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etti.

dpa,rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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