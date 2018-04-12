Berlin'den Gürcistan ve Ermenistan'a iltica uyarısı

Aksi halde Gürcistan’a tanınan vize serbestisi son bulabilir, Ermenistan’ın hayali de suya düşebilir.Kosova dışında diğer Balkan ülkelerinin vatandaşları birkaç yıldan bu yana AB ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. Son bir yıldır Gürcistan ve Ukrayna vatandaşları da 90 günü aşmamak şartıyla vizesiz seyahat hakkından faydalanıyor. Ancak bu vize serbestisinin bazı kişiler tarafından istismar edilmesi ve bu istismarların sayısının artması da AB ülkelerinin başını ağrıtmaya başladı.

Fransa ve Almanya aslında daha önce bu tür olayların meydana gelme ihtimaline karşı bir fren mekanizmasının devreye sokulmasını talep etmişti. Bu mekanizma, vize serbestisi tanınan ülkelerden AB ülkelerine iltica taleplerinin artması halinde frene basılmasını, tanınan vize serbestisi hakkının geri alınmasını öngörüyor. Son dönemde Almanya'ya Gürcistan ve Ermenistan yurttaşlarının yaptıkları iltica talepleri artması, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Alman İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, yaşanmakta olan sorunla ilgili olarak Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Talep çok, kabul edilen iltica talebi ise çok düşük” şeklinde konuştu.