HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Berlin'den 'Merkel Erdoğan’ı davet etti' haberlerine yalanlama

29.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Alman hükümet kaynakları, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimler sonrası Berlin'e davet ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Berlin'den 'Merkel Erdoğan’ı davet etti' haberlerine yalanlama

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimleri sonrasında Berlin’e davet ettiği yönünde Türk basınında yer alan haberler Alman hükümeti tarafından doğrulanmadı. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Alman hükümet kaynakları, Merkel’in Erdoğan’a bir davet yapmasının söz konusu olmadığına işaret etti.

“Türk cumhurbaşkanını ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın davet edebileceğine” dikkat çeken Alman hükümet kaynakları, Başbakan Merkel ile Solingen saldırısı anmasına katılan Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugünkü görüşmelerinde "gelecekte gerçekleşmesi olası ziyaretlere" değindiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, Solingen faciasının 25'inci yılı anma etkinlikleri için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dayandırdığı haberinde Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini bildirmiş, davetin Düsseldorf kentindeki anma etkinliği sırasında dile getirildiğini kaydetmişti. AA'nın haberinde Çavuşoğlu'nun, Merkel'in davetini Erdoğan'a ileteceğini söylediği de belirtiliyor.

Erdoğan’a resmi davet askıya alınmıştı

İki ülke ilişkilerinde güven bunalımının aşılmasını ve normalleşme sürecinin başlamasını isteyen Türk tarafı geçtiğimiz aylarda Alman tarafına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’yı ziyaret etme isteğini iletmişti.

Erdoğan’ın Alman mevkidaşı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesinde de konu gündeme gelmiş, gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını izleyen süreçte ilişkilerde normalleşme adımları bağlamında ziyaretin gerçekleşebileceğini değerlendiren Steinmeier, Erdoğan’ı Almanya’ya resmen davet etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Mayıs ayında yapılması düşünülen ziyaretin ön hazırlıklarını görüşmek üzere Berlin’e gelmiş ancak aynı gün Türkiye’de alınan erken seçim kararı üzerine taraflar ziyaret için görüşmelerin seçim süreci sonrasına bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Değer Akal / Berlin
© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
ABD Piyasaları Resmi Tatilin Ardından Haftaya Düşüşle BaşladıABD Piyasaları Resmi Tatilin Ardından Haftaya Düşüşle Başladı
Starbuck’s Geçici Olarak ABD’deki 8 Bin Şubesini KapatıyorStarbuck’s Geçici Olarak ABD’deki 8 Bin Şubesini Kapatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor

MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Belçika'da silahlı saldırı!

Belçika'da silahlı saldırı!

Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.