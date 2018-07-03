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Berlin'den Putin ve Esad'a Dera çağrısı

03.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

Alman Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Suriye’nin Dera vilayetindeki operasyonlara son vermesini istedi.

Berlin'den Putin ve Esad'a Dera çağrısı

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt Berlin'de yaptığı açıklamada, Suriye'nin Dera vilayetinde devam eden operasyonların son bulmasını talep etti. Operasyonların "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu söyleyen Hardt, çatışmalara taraf olmayan çok sayıda kurbanın ölmesinin bu durumun göstergesi olduğunu belirtti.

Hardt, Rusya'nın Esad rejimine askeri ve siyasi desteğinin, Suriye'deki masum kurbanların ölümünde bağlayıcı sorumluluk taşıdığı anlamına geldiğini ifade etti.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'daki dostane havanın Suriye'deki askeri operasyonların gözardı edilmesine neden olduğunu söyleyen Hardt, "Rusya'nın kupa rüzgârının gölgesinde Suriye'deki böylesine pervasızca bir eyleme katılması ve Esad'a destek vermesi şoke edici" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partili politikacı Dera'da özellikle kadın ve çocukların durumunun dehşet verici ifade etti.

Hardt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Dera'da rejim karşıtı güçlere "insafsız bir tutum" sergilediğini belirterek "Bu muamele Esad için Suriye'de kalıcı istikrara ulaşılması için siyasi çözüm bulunulmasının önemli olmadığını gösteriyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusunun bir süredir Dera vilayetindeki silahlı gruplara yönelik sürdürdüğü kapsamlı operasyon nedeniyle ülkenin güneybatısında evlerini terk edenlerin sayısının 270 bine ulaştığını açıklamıştı.

KNA, HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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