Berlin'den Trump'ın açıklamalarına tepki

ABD ve Rusya arasında giderek tırmanan Suriye gerilimi uluslararası alanda endişe ile izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından Suriye'ye saldırı düzenleneceğine ilişkin yaptığı paylaşımlara Almanya'da farklı siyasi partilerden tepki geldi.

Trump'a en sert tepkiyi Yeşiller partili milletvekili Jürgen Trittin gösterdi. Trittin, Trump'ın paylaşımlarıyla ilgili olarak "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'ye gideceği sırada Twitter üzerinden Rusya'ya savaş ilan etmek sorumsuzluk" dedi. "Önce vurup, ardından araştırma yapma taktiği George W. Bush'a ait" diye konuşan Trittin, Trump'ın açıklamalarının Suriye'deki durumdan daha çok ABD iç politikasındaki baskıyla ilgisi olduğunu ifade etti.

CDU'lu Kiesewetter: AB ve ABD ortak hedef belirlemeli

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter ise Trump'ın açıklamalarının geçen hafta sonunda Duma'da düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırının ardından geldiğini hatırlattı. DW'ye konuşan Kiesewetter, "BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı üç büyük ülkesinin (ABD, İngiltere ve Fransa) Suriye'nin kimyasal silah kapasitesine hava saldırısı düzenlenebileceğini dile getirmeleri, Suriye'deki kimyasal saldırının ardından anlaşılır bir durum. Ancak ilan edilen bu cezalandırma, araç olmaktan amaç olmaya dönüşmemeli. Bizim bundan daha çok AB ülkelerinin ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD ile ortak, yakın bir şekilde onayladığı stratejik bir hedefe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.