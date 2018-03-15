Berlin'den Türkiye'ye silah satışına onay

Yeşiller, bunun aksini iddia eden koalisyon partilerini kamuoyunu aldatmakla suçladı.Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtının başlamasından sonra Alman hükümetinin, NATO müttefiki Türkiye'ye milyonlarca euro değerinde askeri malzeme satışına izin verdiği öğrenildi. Alman Ekonomi Bakanlığının Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtildi. Bir önceki yılın aynı zaman diliminde silah satışları için 14 izin çıkarılmış ve Türkiye'ye 3 milyon 600 bin Euro değerinde askeri malzeme satılmıştı.

Türkiye'ye hangi malzemenin sevk edildiği açıklanmadı. Tüfek, tank ve roket gibi silahlar dışında silahsız askeri araçlar ve keşif teknolojisi de askeri malzeme sınıfına giriyor.

Dışişleri Bakanlığı görevi Çarşamba günü sona eren Sigmar Gabriel ise Şubat ayında harekâtın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye yapılan sevkiyatın durdurulduğunu söylemişti. Gabriel, Gazeteci Deniz Yücel'in tahliye edildiği 16 Şubat'ta katıldığı televizyon programında, "Suriye'nin kuzeyindeki çarpışmalarla bağlantılı olarak hiçbir askeri malzeme sevkiyatında bulunmadık. NATO müttefiki Türkiye dahi söz konusu olsa böyle durumlarda Almanya'nın askeri malzeme vermesi yasaktır” demişti. Gabriel söylerini, "Harekâttan önce silah dışında askeri malzeme gönderebilirdik. Ancak harekât nedeniyle buna da son verdik. Bu uygulamayı değiştiremeyiz ve değiştirmek de istemiyoruz” şeklinde sürdürmüştü.