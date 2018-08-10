HABER

Alman basınından flaş iddia: Erdoğan, Almanya'ya yardım istemeye gelecek

10.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ekonomik krizin eşiğinde olduğunu yazan Berliner Zeitung gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardıma ihtiyacı olduğu için Almanya'ya gideceği görüşünde.

Alman basınından flaş iddia: Erdoğan, Almanya'ya yardım istemeye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı ziyaret, Türk ekonomisinin durumu Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konularından biri olarak göze çarpıyor.

"Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum. Peter Steudtner, Meşale Tolu ve Deniz Yücel'in rehinelik krizi sanki unutulmuş gibi. Devlet ziyaretinde yine rehineler konu edilecek. Erdoğan Almanya'ya iltica etmiş olan darbeci olarak tanımladıklarının iadesini isteyecek. Karşılığında muhtemelen siyasi tutuklu olarak alıkoyduğu yedi Alman vatandaşının serbest bırakılmasını önerecek. Almanya böyle bir pazarlığa oturamaz, oturmak zorunda da değildir. Çünkü Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye'nin ekonomik durumuna ayırdığı yorumda sıkıntıların nedeninin sadece dış ilişkilerdeki gerginlikte aranamayacağını belirtiyor:

"Türk hükümeti enflasyon oranını yeniden yüzde 10'un altına çekmesini umduğu yeni ekonomi politikalarının taslağını açıkladı. Türk Lirası Ocak ayından bu yana Dolar karşısında yaklaşık üçte bir oranında değer kaybına uğradı. On yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 18,5'le kredi notu düşük kalkınma halindeki ülkeler düzeyine geldi. Çalkantıları sadece Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığa bağlamak işin kolayına kaçmak olur. Türkiye belli bir süredir yabancı yatırımcıyı ürküten uygulamalara başvuruyor. Yüksek dış borç yükü altındaki Türkiye Lira'nın değer kaybetmesine göz yumamaz. Aksi takdirde dövizle borçlanmış olan işletmelerin ve bankaların durumu sarsılır.”

PARTNER'Yolun başındayım''Yolun başındayım'
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!
Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berliner Zeitung Almanya Türkiye erdoğan Suudi Arabistan ekonomik kriz yardım istemek

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

İlginizi Çekebilir

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!

Devlet Başkanı'nın madalyasını genelevde çaldırdı!

ABD'den korkutan açıklama: Orduyu uzaya taşıyacağız

ABD'den korkutan açıklama: Orduyu uzaya taşıyacağız

Damat güzellik yaptı! Trump'ın kayınvalidesi ve pederi artık ABD vatandaşı

Damat güzellik yaptı! Trump'ın kayınvalidesi ve pederi artık ABD vatandaşı

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı

Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.