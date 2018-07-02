Berlin'in zirvesinde kritik görüşme

Üç isim krizin aşılması için Berlin'de bir araya geldi.Almanya'da hükümeti krizin eşiğine getiren Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasındaki anlaşmazlığın aşılması için Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble devrede. Dün akşam İçişleri Bakanlığı görevinden istifa edeceğine dair haberlerin ardından açıklama yapan Seehofer, Başbakan Merkel'le bugün için son bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Alman haber ajansı dpa, Başbakan Merkel ve İçişleri Bakanı Seehofer'in Meclis Başkanı Wolfgang Schaeble'nin Meclis'teki ofisinde bir araya geldiğini bildirdi.

Mülteci politikası konusunda yaşadıkları derin görüş ayrılıkları nedeniyle Alman hükümetini krizin eşiğine getiren anlaşmazlıkların aşılması için koalisyon ortağı Merkel ve Seehofer'in yapacağı görüşme öncesinde, iki partinin yönetimlerinden uzlaşma mesajı gelmişti.

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Seehofer Pazar akşamı yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı ve CSU Genel Başkanlığı'ndan istifa edebileceği gündeme gelmişti.