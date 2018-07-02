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Berlin'in zirvesinde kritik görüşme

02.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Almanya'da hükümeti krizin eşiğine getiren Başbakan Merkel ve İçişleri Bakanı Seehofer arasındaki anlaşmazlığın aşılması için Meclis Başkanı Schaeuble devrede.

Berlin'in zirvesinde kritik görüşme

Üç isim krizin aşılması için Berlin'de bir araya geldi.Almanya'da hükümeti krizin eşiğine getiren Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasındaki anlaşmazlığın aşılması için Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble devrede. Dün akşam İçişleri Bakanlığı görevinden istifa edeceğine dair haberlerin ardından açıklama yapan Seehofer, Başbakan Merkel'le bugün için son bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Alman haber ajansı dpa, Başbakan Merkel ve İçişleri Bakanı Seehofer'in Meclis Başkanı Wolfgang Schaeble'nin Meclis'teki ofisinde bir araya geldiğini bildirdi.

Mülteci politikası konusunda yaşadıkları derin görüş ayrılıkları nedeniyle Alman hükümetini krizin eşiğine getiren anlaşmazlıkların aşılması için koalisyon ortağı Merkel ve Seehofer'in yapacağı görüşme öncesinde, iki partinin yönetimlerinden uzlaşma mesajı gelmişti.

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Seehofer Pazar akşamı yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı ve CSU Genel Başkanlığı'ndan istifa edebileceği gündeme gelmişti.

Seehofer'in çözüm planı

İçişleri Bakanı Seehofer'in Merkel ile başlıca anlaşmazlık konusu olan iltica politikaları konusunda bir plan hazırladığı gündeme gelmiş ancak bu planın detayları haftalarca kamuoyundan gizli tutulmuştu.

63 maddelik plan Pazar günü CDU'nun üst kadrosu ve eyalet grubuna sunuldu. Ardından medyaya da sızdı. Söz konusu mülteci planının özellikle 27. maddesi Hristiyan Birlik partileri arasında krize neden olan ana anlaşmazlık konusunu oluşturuyor. İlgili madde, başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapmış ya da iltica etme niyetiyle kayıt altına alınmış kişilerin geri çevrilmesini öngörüyor.

22 sayfalık planın dikkat çeken diğer maddeleriyse, mültecilere yönelik ödemelerin yalnızca ayni yardımlar şekilde yapılması, iltica başvurusunda bulunanlara ilk 36 ay yerine azami ilk 15 ay boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabiliecek yardımların yapılması. Öngörülen Alman toplumuna uyum kurslarına katılmayan mültecilere yönelik yaptırımların artırılması gibi konular Seehofer'in planının çarpıcı maddeleri arasında yer alıyor.

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Anlaşmazlığın nedeni

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile İçişleri Bakanı ve CSU lideri Horst Seehofer arasında bir süredir mülteciler ve iltica politikaları nedeniyle görüş ayrılığı yaşanıyor. Seehofer bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini talep ediyor. CSU lideri, Avrupa Birliği zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Mülteci sorununa ulusal yerine Avrupa düzeyinde çözümü savunan Başbakan Merkel ise AB zirvesinde alınan kararların CSU'nun taleplerini karşılayacağı görüşünde. Zirvede dış sınırların daha iyi korunması, AB ülkeleri arasında sığınmacıların hareketinin engellenmesi, denizden kurtarılan sığınmacıların kabul edileceği merkezlerin oluşturulması yönünde kararlar alınmıştı.

DW,dpa/MK,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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