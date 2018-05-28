Berlusconi Yeniden Sahnede

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi son seçimlerde yüzde 37 oranında oy alan merkez sağ ittifakın parçası olarak gelecek seçimlere katılmaya açık olduğunu söyledi.

Berlusconi yaptığı açıklamada, partisi Forza Italia ile sağ kanat Lig ve daha küçük olan Brother of Italy partisinin beraber seçim yarışına girmesinin dışında başka bir çözüm düşünemediğini kaydetti.

Milano Mahkemesi, vergi usulsüzlüğünden mahkumiyet kararı nedeniyle Mart ayındaki seçime katılmayan Berlusconi’nin yeni seçimlere katılabileceğine hükmetti.

Berlusconi ayrıca Forza Italia’nın milletvekillerinin cumhurbaşkanı tarafından gelecek seçimlere kadar başbakan atanan Carlo Cottarelli liderliğindeki hükümeti desteklemeyeceklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurma görevini ekonomist Carlo Cattarelli’ye vermişti.

Cattarelli’den ülkeyi muhtemelen yaz mevsimi sonrası erken seçime götürecek tarafsız bir hükümet kurması bekleniyor.

4 Mart günü yapılan seçimlerde en fazla oyu 5 Yıldız Hareketi aldı. 5 Yıldız Hareketi, hükümeti kurmak üzere sağ kanadın lider partisi Lig ile anlaşmaya vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Mattarella, koalisyonun Maliye Bakanı adayı Paolo Savona’yı, Euro karşıtı olduğu gerekçesiyle veto etti. Koalisyon da başka bir isim belirlemeyi reddedince Başbakan adayı Giuseppe Conte Pazar akşamı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etti.