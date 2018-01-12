HABER

Berlusconi'den 'Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı' diyen Deneuve'e destek

12.01.2018 12:45 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Cinsel taciz karşıtı hareketi "püritenliğe" varmakla suçlayan, aralarında ünlü aktris Catherine Deneuve'ün de yer aldığı 100 Fransız kadına eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den destek geldi.Berlusconi "Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece, kur yapmak suç değildir" dedi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

AFP

Cinsel taciz karşıtı hareketi "püritenliğe" varmakla suçlayarak "erkeklerin kadınlara asılmakta özgür olması gerektiğini" söyleyen, aralarında ünlü aktris Catherine Deneuve'ün de yer aldığı 100 Fransız kadına eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den destek geldi.

Berlusconi, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "Deneuve kutsal laflar etti. Bir erkeğin kendisini baştan çıkarmaya çalışması kadınları doğal olarak mutlu eder. Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece kur yapmak suç değildir" dedi.

Berlusconi, "Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur" diye de ekledi.

Eski başbakanın bu sözleri ise İtalya'da neredeyse Deneuve ve destekçilerinin mektubu kadar tartışma yarattı.

Cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, kur yapmakla taciz arasındaki farka dikkat çekerek "Kur yapmanın tacizle bir alakası yok. İkisini karıştırmak gerçekleri saptırmak ve ciddi bir problemi görmezden gelmektir" dedi.

'Bunu söyleyen Bay Bunga Bunga'Sosyal medyada da Berlusconi'ye, para karşılığı seks partileri düzenlediği iddiaları hatırlatılarak "Bunu söyleyen de Bay Bunga Bunga!", "Tabii sen kur yapmıyordun, para veriyordun", "Berlusconi'nin övdüğü her şey çöplüktür" gibi yorumlar geldi.

81 yaşındaki Silvio Berlusconi, küçük yaşta bir kızla para karşılığı seks yapmakla suçlandığı davada ilk aşamada suçlu bulunarak 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı.

Ancak temyiz aşamasında karar bozulmuş ve Berlusconi'nin "kızın yaşını bilip bilmediğinin kanıtlanamadığı" gerekçesiyle dava 2014'te eski başbakanın aklanmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak Berlusconi'nin bu davadaki tanıkları susturmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan dava halen devam ediyor.

Eski karısı Veronica Lario da, "küçük yaştaki kızlara düşkünlüğünü" de gerekçe göstererek Berlusconi'ye boşanma davası açmıştı.

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalıBazı Fransız kadınların taciz kampanyasını eleştiren mektubu tartışılıyorHollywood'un giderek uzayan utanç listesi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Bakanlar Kurulu'ndan flaş özel harekat kararı!

Bakanlar Kurulu'ndan flaş özel harekat kararı!

İlginizi Çekebilir

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı

Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı

Kazakistan'da siyah kar yağdı!

Kazakistan'da siyah kar yağdı!

Kraliçe’nin sütyencisinin kraliyet vizesi iptal edildi!

Kraliçe’nin sütyencisinin kraliyet vizesi iptal edildi!

Seri katil ülkeyi salladı! 18 yılda onlarca kadını öldürmüş!

Seri katil ülkeyi salladı! 18 yılda onlarca kadını öldürmüş!

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı!

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı!

Üniversitede rezalet! Profesör kovuldu! Öğrencilerini 12 aydır...

Üniversitede rezalet! Profesör kovuldu! Öğrencilerini 12 aydır...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.