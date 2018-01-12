Berlusconi'den 'Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı' diyen Deneuve'e destek

AFP

Cinsel taciz karşıtı hareketi "püritenliğe" varmakla suçlayarak "erkeklerin kadınlara asılmakta özgür olması gerektiğini" söyleyen, aralarında ünlü aktris Catherine Deneuve'ün de yer aldığı 100 Fransız kadına eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den destek geldi.

Berlusconi, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "Deneuve kutsal laflar etti. Bir erkeğin kendisini baştan çıkarmaya çalışması kadınları doğal olarak mutlu eder. Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece kur yapmak suç değildir" dedi.

Berlusconi, "Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur" diye de ekledi.

Eski başbakanın bu sözleri ise İtalya'da neredeyse Deneuve ve destekçilerinin mektubu kadar tartışma yarattı.

Cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, kur yapmakla taciz arasındaki farka dikkat çekerek "Kur yapmanın tacizle bir alakası yok. İkisini karıştırmak gerçekleri saptırmak ve ciddi bir problemi görmezden gelmektir" dedi.