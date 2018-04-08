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Bern'de eylem yapan PKK'lıları İsviçre polisi plastik mermilerle vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

İsviçre'nin başkenti Bern'de izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polis plastik mermilerle müdahale etti. 239 PKK'lı gözaltına alındı.

Bern'de eylem yapan PKK'lıları İsviçre polisi plastik mermilerle vurdu

Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek aylardır İsviçre'de izinsiz gösteriler yapan terör yandaşları polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Şehri birbirine katan YPG/PKK yandaşlarına plastik mermilerle müdahale eden Bern polisi, 239 kişiyi gözaltına aldı.

400 PKK'LI EYLEM YAPTI

İsviçre basınında resmi kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 400 YPG/PKK yandaşı, Bern Tren İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na yürüyüşe geçti.

POLİS ÖNCE UYARDI, SONRA PLASTİK MERMİLERLE MÜDAHALE ETTİ

Polisin, tutuklamalara yol açacak davranışlardan kaçınması için yaptığı uyarıları dinlemeyen terör yandaşları, bir süre sonra Bern şehir merkezinde şiddet olayları sergiledi. Ellerindeki meşaleler, sprey boyalar, piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara zarar veren terör örgütü yandaşlarını polis plastik mermilerle müdahale ederek dağıttı.

239 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

YPG/PKK destekçeleri şehirde yüzbinlerce İsviçre Frank'ı zarara yol açtı. Polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin dağıttığı göstericiler, gece saatlerinde de başkentin değişik bölgelerinde küçük gruplar halinde şiddet olaylarına devam etti.

BU İLK SABIKALARI DEĞİL

İsviçre basını YPG/PKK destekçilerinin İsviçre'de ilk defa şiddet olaylarına başvurmadığını, geçen şubat ayında da Türkiye'nin Zürih Başkonsolosuluğuna saldırdığını okuyucuları ile paylaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana İsviçre'nin değişik kentlerinde izinsiz gösteriler yapan YPG/PKK yandaşlarına polisin ilk defa sert müdahalede bulunduğu kaydedildi.

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