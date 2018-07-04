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Berna Laçin’e ‘dini değerleri aşağılama’ soruşturması

04.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin hakkında “halkın dini değerlerini aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma için gösterilen delil Laçin’in Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkın dini değerlerini aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada Laçin’in kişisel Twitter hesabı üzerinden dün yaptığı paylaşımın halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette olduğu ve bu yazıya karşılık sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Berna Laçin, soruşturmaya konu olan Twitter paylaşımında Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolmalarından günler sonra ölü olarak bulunmalarından sonra sosyal medyada başlatılan idam çağrılarına karşı görüş bildirmişti. Sosyal medyadaki bu çağrılarda "#idam” ve "#idamİSTİYORUZ” etiketleri kullanılmıştı.

Laçin'in bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tepkilerini gösterdi. "Berna Laçin” etiketi Twitter'da en fazla konuşulan konular arasına girdi.

Gelen tepkiler üzerine Laçin, Twitter ve Instagram hesabı üzerinden cevap verdi. Laçin, paylaşımında Suudi Arabistan'da yer alan ve Kabe’nin orada bulunması nedeniyle Müslümanlar için kutsal sayılan Medine kentinin adını vermesinin İslam'a bir atıf olmadığını, Medine'yi bir "Arap kenti” olması sebebiyle örnek olarak verdiğini belirtti.

Bazı Twitter kullanıcıları da Laçin'e destek verici paylaşımlarda bulundu.

DW/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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