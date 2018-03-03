Berta Caceres cinayeti: Enerji şirketi yöneticisi tutuklandı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta tanınmış çevreci aktivist Berta Caceres'in gizemli ölümünün izini süren polis, cinayeti planladığı şüphesiyle bir enerji şirketinin yöneticisini tutukladı.

2 Mart 2016 gecesi evinde öldürülen Caceres, bir baraj projesine karşı yürütülen protestolara liderlik ediyordu.

Bu nedenle cinayet sonrası gözler, bu baraj projesinin sahibi Desa elektrik şirketinin başındaki Roberto David Castillo'ya çevrilmişti.

Castillo masum olduğunu söylüyor. Şirketi ise, cinayetin aydınlatılması için kendilerine büyük baskı yapan sivil toplum kuruluşlarını "karalama kampanyası" yürütmekle suçluyor.

'Polis, siyasetçiler, şirketler tehdit etti**'**

Castillo'nun daha önce Honduras ordusunun istihbarat çalışanı olduğu biliniyor.

Tam iki yıl önceki cinayetten bu yana ordu güçleri ve Desa çalışanlarının da aralarında olduğu sekiz kişi daha yargılandı.

Aktivist Caceres'in ailesi uzun süre kadının ekonomik nedenlerle öldürüldüğünü, aylarca polis, siyasetçiler ve inşaat şirketleri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.