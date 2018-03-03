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Berta Caceres cinayeti: Enerji şirketi yöneticisi tutuklandı

03.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta evinde öldürülen aktivist Berta Caceres'in cinayetini planladığı şüphesiyle, ünlü çevrecinin protesto ettiği baraj projesini yürüten enerji şirketinin yöneticisi tutuklandı. Şirket çevrecileri kendilerine karşı "karalama kampanyası" yürütmekle suçluyor. Ülkede son on yılda 100'den fazla çevreci öldürüldü.

Berta Caceres cinayeti: Enerji şirketi yöneticisi tutuklandı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta tanınmış çevreci aktivist Berta Caceres'in gizemli ölümünün izini süren polis, cinayeti planladığı şüphesiyle bir enerji şirketinin yöneticisini tutukladı.

2 Mart 2016 gecesi evinde öldürülen Caceres, bir baraj projesine karşı yürütülen protestolara liderlik ediyordu.

Bu nedenle cinayet sonrası gözler, bu baraj projesinin sahibi Desa elektrik şirketinin başındaki Roberto David Castillo'ya çevrilmişti.

Castillo masum olduğunu söylüyor. Şirketi ise, cinayetin aydınlatılması için kendilerine büyük baskı yapan sivil toplum kuruluşlarını "karalama kampanyası" yürütmekle suçluyor.

'Polis, siyasetçiler, şirketler tehdit etti**'**

Castillo'nun daha önce Honduras ordusunun istihbarat çalışanı olduğu biliniyor.

Tam iki yıl önceki cinayetten bu yana ordu güçleri ve Desa çalışanlarının da aralarında olduğu sekiz kişi daha yargılandı.

Aktivist Caceres'in ailesi uzun süre kadının ekonomik nedenlerle öldürüldüğünü, aylarca polis, siyasetçiler ve inşaat şirketleri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

Roberto David Castillo

Kasım 2017'de uluslararası uzmanlar, enerji şirketi ve devlet yetkililerinin aktivistin ölümünde parmağı olduğuna ilişkin 92 sayfalık bir rapor hazırladı.

Oscar ödüllü ünlü oyuncu ve çevreci Leonardo DiCaprio gibi isimler, Caceres cinayetine dikkat çekmek için uluslararası kampanyalar düzenledi.

10 yılda 100'den fazla aktivist öldürüldü

2015'te Caceres, Honduras'taki yerli toplulukların haklarını barışçıl bir şekilde savunarak dünyanın en prestijli çevrecilik ödülü olan Goldman Prize'ı kazanmıştı.

Caceres, Agua Zarca Barajı'nın yerli Lenca halkının yaşadığı bölgelerde sele neden olacağı, bunun sonucunda da su, gıda ve sağlık olanaklarının da kesileceğini söyleyerek projeye karşı çıktı.

Uluslararası kamuoyunu harekete geçiren kadının düzenlediği protestolar sayesinde de proje geri çekildi.

4 çocuk annesi Caceres için adalet çağrısında bulunan protestocular için Castillo'nun yakalanması büyük bir haber.

Özellikle de ülkede son on yılda Caceres dahil 100'den fazla aktivistin öldürüldüğü düşünülürse.

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