Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!

Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’da tümör saptandı. Yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirildi. Suriye Devlet Başkanlığının sosyal medya sitesi Facebook sayfasından 43 yaşındaki Esma Esad’a askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşıldı.

İHA

