HABER

Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 22:43 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a meme kanseri teşhisi koyuldu.

Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!

Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’da tümör saptandı. Yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirildi. Suriye Devlet Başkanlığının sosyal medya sitesi Facebook sayfasından 43 yaşındaki Esma Esad’a askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşıldı.

1

İHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İsviçre’de Sendikalar AB Görüşmelerini Boykot Etmeye Hazırlanıyorİsviçre’de Sendikalar AB Görüşmelerini Boykot Etmeye Hazırlanıyor
Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyorSuriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Suriye Devlet Başkanı Meme kanseri Esma Esad

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Geçmiş olsun Esat efendi Darısı senin başına
geçmiş olsun
Teşhis konuldu mu? Teşhis koyuldu mu?
eyyy esed ödeyeceksin bedel
Diğer Haberler
Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.