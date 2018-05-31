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Beşar Esad: ABD Suriye'den ayrılacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 09:05 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrılması gerektiğini söyledi. Eylül 2015'ten bu yana Rusya'nın desteğiyle ilerleyen Esad, açıklamasıyla ABD'ye meydan okudu.

Beşar Esad: ABD Suriye'den ayrılacak!

Suriye'deki Şam rejiminin lideri Beşar Esad, Russia Today televizyonuna verdiği röportajda ABD'yi hedef aldı. Esad, "ABD Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" dedi.

FLAŞ YPG AÇIKLAMASI: GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ

Esad, YPG ile müzakerelere oturmanın ilk seçenekleri olduğunu ifade ederken, bu görüşmelerden sonuç alınamaması takdirde YPG/PYD’nin kontrolündeki bölgeleri ‘güç kullanarak’ ele geçireceklerini söyledi.

İç savaşın yedinci yılı doldurduğu Suriye'de rejim güçleri Rusya ve İran'ın desteğiyle ilerliyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Eylül 2015'te Suriye'de askeri operasyonlara başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rusya ABD Beşar Esad

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