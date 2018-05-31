Beşar Esad: ABD Suriye'den ayrılacak!

Suriye'deki Şam rejiminin lideri Beşar Esad, Russia Today televizyonuna verdiği röportajda ABD'yi hedef aldı. Esad, "ABD Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" dedi.
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Esad, YPG ile müzakerelere oturmanın ilk seçenekleri olduğunu ifade ederken, bu görüşmelerden sonuç alınamaması takdirde YPG/PYD’nin kontrolündeki bölgeleri ‘güç kullanarak’ ele geçireceklerini söyledi.
İç savaşın yedinci yılı doldurduğu Suriye'de rejim güçleri Rusya ve İran'ın desteğiyle ilerliyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Eylül 2015'te Suriye'de askeri operasyonlara başladı.
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