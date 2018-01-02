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Beşar Esad'dan Suriye yönetiminde büyük değişiklik!

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 15:35 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2012'den beri ilk kez savunma bakanını değiştirdi. Kabine revizyonunda Genelkurmay Başkanı Ali Abdullah Eyüp savunma bakanlığına getirildi.

Beşar Esad'dan Suriye yönetiminde büyük değişiklik!

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 2018'deki ilk icraatı bir kararname imzalayarak kabine değişikliğine gitmek oldu. Resmi haber ajansı SANA, Esad'ın savunma, sanayi ve enformasyon bakanlarını değiştirdiğini duyurdu. Buna göre 2012'den beri Savunma Bakanlığını yürüten Korgeneral Fahad Casim el Freyc'in yerine Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ali Abdullah Eyüp atandı. 65 yaşındaki Eyüp de Esad gibi Lazkiyeli.

TEMMUZ 2012'DEKİ SUİKASTIN ARDINDAN

Fahad Casim el Freyc'in selefi Davud Racha, Temmuz 2012'de başkent Şam'da Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısına yönelik intihar saldırısında öldürülmüştü. Esad'ın eniştesi olan Savunma Bakan Yardımcısı Asaf Şevket ve üst düzey askeri yetkililerden General Hasan Türkmani de saldırının kurbanları arasındaydı.

NEDENİ AÇIKLANMADI

Enformasyon bakanlığına devlet radyo ve televizyonunun genel müdürü Imad Abdullah Sarah, sanayi bakanlığına Muhammed Mazen Ali Yusuf getirildi. SANA, kabine değişikliğinin nedeniyle ilgili bir açıklamaya yer vermedi.

IŞİD'E KARŞI ZAFER İLANININ ARDINDAN

Revizyon, IŞİD'e karşı Irak'ın ardından Suriye'de de zafer kazanılmasıyla birlikte Suriye'de artık siyasi çözüm sürecine ağırlık verilmesi beklenen döneme denk geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin her iki yakasının IŞİD'cilerden tamaman temizlendiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kabine Beşar Esad Suriye IŞİD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU YORUM BİZİM BAZI YÖNETİCİLERİ KIZDIRABİLİR AMA BAKINIZ ABD VE BATI SURİYEYE NASIL TUZAK KURDU İSE AYNISINI TÜRKİYE İÇİNDE PLANLADIYDI. EĞER ESAD ONLARA HEMEN TESLİM OLSA İDİ BU GÜN TÜRKİYEDE KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR OLACAKTI.ESAS BAD VE BATININ OYUNUNU BASİRETİ İLE BOZDU VE ŞU AN DIŞ GÜÇLER TÜM DÜŞMANLIĞINI İRANA ÇEVİRDİLER.ESAD TÜRKİYEYİ BÖLÜNÜP PARÇALANMAKTAN KURTARDI DİYORSAK OLAYIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNÜ GÖRMEMİZDEN DOLAYIDIR.BAKINIZ 15 TEMMUZDA AYNI OYUN BİR KEZ DAHA OYNANDI TÜRKİYEDE.BATI VE ABD YERLEŞMEK İSTİYOR ORTADOĞUYA.LİDERLERİMİZE BİN DÜŞÜNÜP BİR ADIM ATMALI BÖLGEMİZDE.İRAN SAĞLAMDAİMA
düşünsene ülkede bi iç savaş cıkıyor başımızdaki ne kadar fetöücü arap yalayıcı pkk tarafftarları varsa hepsini diğer ülkelere yolluyor kendi ülkesini kansızlardan temizlıyor sonra yeni ülke kuruyor. Akıllı adam.
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