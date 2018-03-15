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Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

15.03.2018 03:36 | Son Güncelleme

Vodafone Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Beşiktaş, Alman rakibi Bayern Münih karşısında 3-1 yenilgiye uğrayıp Avrupa'ya veda etti. Maçın en ilginç anlarından biri kedinin sahaya girmesi oldu. Kedi, İngiliz tabloid gazeteleri ve sosyal medyanın da gündemindeydi.

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta yeşil sahaya atlayan kedi, sosyal medyanın ve İngiliz tabloid basının da gündemine girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 50'inci dakikada Beşiktaşlı Tolga Zengin topu oyuna sokmaya hazırlanırken sahaya aniden bir kedi girdi ve çimlerde yaklaşık bir dakika kadar dolanması üzerine hakem Michael Oliver oyuna kısa bir ara verdi.

Davetsiz misafir önce Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak istedi ama güvenlik görevlilerini görünce sahaya döndü.

Maç kedinin sahadan çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti. Alman rakibi karşısında 3-1 mağlup olan Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etmiş oldu.

İngiliz tabloid gazetelerinden The Sun, "Sarman kedinin Vodafone Park'ta nasıl güvenliği geçip sahaya girdiği belirsiz. Ama Alman devlere karşı Şenol Güneş'in kendini toparlamasına yardımcı olmayı uman ölümüne fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyoruz" yazdı.

kedi

The Daily Mail gazetesinde de şu ifadeler yer aldı:

"Stadın bir köşesinde bir kedi nasıl olduysa güvenlik önlemlerini aşıp Vodafone Arena'ya girdi. Reklam panolarına zıplayıp sonra tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde durdu ... Kedinin girişi sahada baskın olan Bayern karşısında Türk takıma biraz olsun nefes aldırdı."

Express gazetesi de kedinin sahaya girişiyle ilgili haberine "Bayern Münih - Beşiktaş karşılaşmasını durduran tuhaf gerekçeyi gördünüz mü?" başlığı attı.

Bayern Münih'ten tweet

Kedi sosyal medyada da konuşuldu. Bayern Münih resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlardan birinde 'Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasında Maçın Adamı kimdi?' sorusunun yanıtları için Thiago, Wagner, Kedi ve Müller'i sıraladı. Twitter'daki oylamayı yüzde 63 ile Kedi kazandı.

Bayern Münih, diğer tweet'inde de kedinin illüstrasyonuyla beraber "Sen konuştun #MiyavMiyav" mesajını paylaştı. Buna karşılık Türkiye'den de bazı kullanıcılar Alman takımın hesabına "Goller devam ediyor", "Ya aga maç bitti, daha ne gol atıyorsunuz be?" yanıtları verdi.

https://twitter.com/FCBayernEN/status/974003559611207681

Türkiye'den @1985Merdinlii adlı Twitter kullanıcısının mesajı da kediyle ilgili:

"Son 10 yılda ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne Katılma Sayıları: Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Trabzon 1, Bursaspor 1, Kedi 1, Fenerbahçe 0"

https://twitter.com/1985Merdinlii/status/974038991367491584

https://twitter.com/saidbahadir/status/973999188714426368

https://twitter.com/Tahir\_Barcin/status/973995487610179588

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

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