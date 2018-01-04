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Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı

04.01.2018 19:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile iki belediye meclisi üyesinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP'li İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusundan görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ''Mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır'' denildi.

Belediye Meclisi üyesi Avni Sipahi'nin görevden alınmasına yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmaların dikkate alınması gerekçe olarak gösterildi.

Görevden alınan diğer belediye meclisi üyesi Çetin Kırışgil için ise ''kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturmanın göz önünde bulundurulduğu'' belirtildi.

CHP'den tepki: Hükümet kumpas içindedir

CHP sözcüsü Bülent Tezcan karara tepki göstererek, ''Bakanlığın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir'' ifadelerini kulladı.

''Kumpasçıların iktidarının devam etmeyeceğini'' söyleyen Tezcan, ''Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. Belediye başkanlarımızı bu kirli hesaplarınızıa yem etmeyeceğiz'' diye konuştu.

DHA/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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