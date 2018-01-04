Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP'li İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusundan görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, ''Mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır'' denildi.
Belediye Meclisi üyesi Avni Sipahi'nin görevden alınmasına yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmaların dikkate alınması gerekçe olarak gösterildi.
Görevden alınan diğer belediye meclisi üyesi Çetin Kırışgil için ise ''kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturmanın göz önünde bulundurulduğu'' belirtildi.
CHP'den tepki: Hükümet kumpas içindedir
CHP sözcüsü Bülent Tezcan karara tepki göstererek, ''Bakanlığın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir'' ifadelerini kulladı.
''Kumpasçıların iktidarının devam etmeyeceğini'' söyleyen Tezcan, ''Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. Belediye başkanlarımızı bu kirli hesaplarınızıa yem etmeyeceğiz'' diye konuştu.
DHA/SÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var
Mersin'de okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi
'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor
Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...
CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama
IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!
İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!
Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum