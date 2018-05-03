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Beşiktaş maça çıkmadı

03.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş kaldığı yerden devamına karar verilen Fenerbahçe ile karşılaştığı kupa rövanşına çıkmadı.

Beşiktaş maça çıkmadı

Siyah beyazlı ekibin hükmen mağlup sayılması ve kupa finalinin Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanması bekleniyor.Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanan rövanş karşılaşması, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in tribünlerden atılan bir maddeyle yaralanması ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle skor 0-0 devam ederken tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına kararı vermişti. Bu karara tepki gösteren Beşiktaş yönetimi, karşılaşmaya çıkmayacağını ilan etmişti.

Perşembe TSİ 20.30'da kaldığı yerden devam etmesi planlanan karşılaşma için Fenerbahçe takımı ve hakem heyeti Ülker Stadı'nda hazır bulundu.

Başlama saatinde Beşiktaş takımının sahaya çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan, 15 dakika bekleyerek misafir takım maça çıkmadığı için maçın iptaline karar verdi. Karşılaşma ile ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Yönetmeliğe göre, müsabakaya çıkmayan takımın hükmen mağlubiyetine ve bir yıl kupadan men edilmesine karar verilmesi gerekiyor.

Bu karar alındığı takdirde Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Beşiktaş'ın maça çıkmamasıyla ilgili, "Beşiktaş'ın aldığı karar, güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Tura yakın görünen taraftık. O da bir gerçek. Bu şekilde elemek yerine elenmeyi tercih ederdim" diye konuştu.

DW,DHA/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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