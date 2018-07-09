Beştepe'deki törende Almanya'yı Schröder temsil edecek

TBMM'de yemin ederek yeni dönemdeki görevine resmen başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'de düzenlenecek törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanının katılması bekleniyor. Törende Alman hükümetini eski Başbakan Gerhard Schröder temsil edecek. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Berlin'de yaptığı açıklamada, Schröder'in törene katılacağını doğrulayarak, "Alman hükümetinin eski bir makam sahibince böylesi törenlerde temsil edilmesi tamamen alışılmış bir durum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ankara'da hükümetlerarası bir görüşme ya da siyasi görüşmeler yapılmayacağını söyleyerek, "Söz konusu olan bir protokol etkinliği" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in tanışıklığı yıllar öncesine dayanıyor. İki liderin ilişkisi medyada sık sık "dostane" şeklinde nitelendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yılında Schröder'in 65'inci doğum günü kutlamasına katılmıştı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski Başbakan Schröder Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik gerginliklerde arabulucu olarak da görev yapmıştı. Schröder son olarak Türkiye'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in serbest bırakılması için arabulucuk yapmıştı. Dışişleri eski Bakanı Sigmar Gabriel bu yıl Şubat ayında yaptığı açıklamada, Schröder'in arabuluculuk yaptığını doğrulayarak kendisine çabaları için teşekkür etmişti.