Beyaz dul lakaplı kadın teröristin hedefinde Türkiye var!

İngiltere'nin çok satan gazeteleri dün korkutucu bir iddiayı gündeme getirdi. 2005 yılında Londra'da intihar saldırısı yapan teröristin hala aranan "Beyaz Dul" lakaplı eşi Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirerek aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.
2005 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da, Germaine Lindsay isimli terörist intihar bombacısı olarak saldırı düzenlemiş ve 26 kişiyi öldürmüştü.
'Beyaz Dul' lakaplı İngiliz olan Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirdiği iddia edildi. Beyaz Dul'un 30 kadın bombacı yetiştirdiği basına konuşanlar tarafından aktarıldı.
Gazete, şifrelenmiş yazışmalar, telefon kayıtları ve yabancı istihbarat birimlerinin raporlarına dayandırdığı haberde 30 teröristin İngiltere'den intikam almak için Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İspanya Sahilleri ve Kanarya Adaları'nı hedef aldığı gündeme getirildi. Teröristin İngiltere'den nefret ettiği ve İngilizlerin favori tatil mekânlarını vuracağı iddia edildi.
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