HABER

Beyaz dul lakaplı kadın teröristin hedefinde Türkiye var!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 21:29 | Son Güncelleme

İngiltere basınında yer alan bir iddiaya göre, 'Beyaz Dul' lakabıyla bilinen kadın terörist Samantha Lewthwaite, intihar bombacıları yetiştirerek aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye saldırı hazırlığında. Lewthwaite'ın şimdiye kadar 30 bombacı yetiştirdiği tahmin ediliyor.

Beyaz dul lakaplı kadın teröristin hedefinde Türkiye var!

İngiltere'nin çok satan gazeteleri dün korkutucu bir iddiayı gündeme getirdi. 2005 yılında Londra'da intihar saldırısı yapan teröristin hala aranan "Beyaz Dul" lakaplı eşi Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirerek aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

26 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

2005 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da, Germaine Lindsay isimli terörist intihar bombacısı olarak saldırı düzenlemiş ve 26 kişiyi öldürmüştü.

30 KADIN CANLI BOMBA YETİŞTİRDİ

'Beyaz Dul' lakaplı İngiliz olan Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirdiği iddia edildi. Beyaz Dul'un 30 kadın bombacı yetiştirdiği basına konuşanlar tarafından aktarıldı.

HEDEF YERLERİ ARASINDA TÜRKİYE VAR

Gazete, şifrelenmiş yazışmalar, telefon kayıtları ve yabancı istihbarat birimlerinin raporlarına dayandırdığı haberde 30 teröristin İngiltere'den intikam almak için Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İspanya Sahilleri ve Kanarya Adaları'nı hedef aldığı gündeme getirildi. Teröristin İngiltere'den nefret ettiği ve İngilizlerin favori tatil mekânlarını vuracağı iddia edildi.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
İran ABD’yi Adalet Divanı’na Şikayet Ettiİran ABD’yi Adalet Divanı’na Şikayet Etti
Dünya Kupası: 1998'in kopyasıDünya Kupası: 1998'in kopyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiliz canlı bomba kadın terörist Beyaz Dul Samantha Lewthwaite

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Başı niye türbanlı ki? Müslüman mı acaba? müslümandan terörist mi olur...derlerdi,ama FETÖ çıkıverdi karşımıza. eee birde destan yaptık.
ateşi başına mı vurmuş? bu şekilde, günah işlediğinin farkında değil herhalde...
bu kadının kendine faydası yok
Diğer Haberler
Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador kendi maaşını düşürüyor

Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador kendi maaşını düşürüyor

Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar

Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar

Helsinki'deki tarihi Trump-Putin görüşmesinin ardından önemli mesajlar

Helsinki'deki tarihi Trump-Putin görüşmesinin ardından önemli mesajlar

ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü

ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü

Tarihi zirve sonrası Trump'tan ilk açıklama: Çok iyi bir başlangıç

Tarihi zirve sonrası Trump'tan ilk açıklama: Çok iyi bir başlangıç

Neden dünyada hiçbir ülkenin bayrağında mor renk yok?

Neden dünyada hiçbir ülkenin bayrağında mor renk yok?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.