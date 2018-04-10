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Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberi.... Beyaz Saray: 'ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti' dedi. Trump geçtiğimiz ayda, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine John Bolton'u getirmişti. İran karşıtı olduğu bilinen Bolton'un ilk işi de Thomas Bossert'u istifa ettirmek oldu.

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti

Bossert'in görevinden ayrıldığını duyuran Beyaz Saray, Trump'ın danışmanına minnettarlık duyduğunu aktardı. 20 Ocak 2017'de ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, bugüne kadar aralarında Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, FBI Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi çok sayıda ekip üyesini kaybetti. ABD lideri bu isimlerden bazılarını kendisi görevden aldı, bazıları istifa etti, Michael Flynn ise istifa etmek zorunda kaldı.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
ABD Thomas Bossert John Bolton

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