Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti

Bossert'in görevinden ayrıldığını duyuran Beyaz Saray, Trump'ın danışmanına minnettarlık duyduğunu aktardı. 20 Ocak 2017'de ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, bugüne kadar aralarında Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, FBI Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi çok sayıda ekip üyesini kaybetti. ABD lideri bu isimlerden bazılarını kendisi görevden aldı, bazıları istifa etti, Michael Flynn ise istifa etmek zorunda kaldı.

Ayrıntılar gelecek...