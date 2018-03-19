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Beyaz Saray Avukatı: ‘Trump Mueller’ı Kovmayı Düşünmüyor’

19.03.2018 17:03 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’ın üst düzey bir avukatı, Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ı görevden almayı düşünmediğini söyledi

Beyaz Saray Avukatı: ‘Trump Mueller’ı Kovmayı Düşünmüyor’

Beyaz Saray’ın üst düzey bir avukatı, Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ı görevden almayı düşünmediğini söyledi.

Avukat Ty Cobb bu açıklamayı, Trump’ın Twitter üzerinden Rusya soruşturmasını hedef alan sert sözlerinin ardından yaptı. Trump’ın eleştirileri, Mueller’in görevden almaya hazırlanıyor olabileceği yönündeki söylentileri yeniden canlandırmıştı.

Kongre’deki kıdemli Cumhuriyetçi üyeler de, Trump’ın Mueller’ı kovması halinde bunun etkileri olacağı uyarısında bulunmuştu.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajında, "Mueller’ın ekibinde neden hiç Cumhuriyetçi yok ve 13 katı Demokrat ve bazıları yozlaşmış Hilllary’nin destekçileri var? Son olarak bir Demokrat daha katıldı. Bunun adil olduğunu düşünen var mı? Üstelik de ortada gizli anlaşma falan yok!" diye yazmıştı.

Bu gelişmeler üzerinde bir açıklama yayımlayan avukat Ty Cobb, açıklamasında, “Medyadaki söylentiler ve yönetime sorulan alakalı sorulara yanıt olarak, Beyaz Saray Başkan’ın Özel Savcı Robert Mueller’ı görevden almayı düşünmediğini ya da tartışmadığını bir kez daha doğrular” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçiler’den de Trump’ın Mueller’ı kovma yönünde olası bir adım atmasına karşı sert uyarılar geliyor.

Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, başkanı Mueller’ı kovmayı aklına dahi getirmemesi yönünde uyardı. Graham, “Eğer bunu yapmaya yeltenirse, bu, başkanlığının sonunun başlangıcı anlamına gelir” dedi.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komisyonu Başkanı Trey Gowdy de, Mueller’ın kovulmasının Trump’ın gündeminden dikkatleri dağıtacağı görüşünü dile getirdi. Gowdy, “İşi akışına bırakın. Eğer yanlış birşey yapmadıysanız, soruşturmanın da mümkün olduğu kadar kapsamlı ve dolu olmasını istemelisiniz” diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Sayın Mueller ve ekibi işlerini yapabilmeli” ifadesini kullandı.

Senatör John McCain de Twitter üzerinden, Mueller’in soruşturmasını “engelsiz” biçimde tamamlamasına izin verilmesinin “kritik önem” taşıdığı mesajını verdi.

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