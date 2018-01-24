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Beyaz Saray: ‘Başkan Trump, Türkiye’den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi’

24.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Beyaz Saray: ‘Başkan Trump, Türkiye’den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi’.

Beyaz Saray: ‘Başkan Trump, Türkiye'den tansiyonu düşürmesini, askeri operasyonu sınırlı tutmasını istedi'

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