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Beyaz Saray: 'Başkanın Bilgi Notlarını Sızdırmak Kovulma Nedenidir'

21.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

Bir yönetim yetkilisi basına Başkan Trump’ın danışmanlarının ‘Putin’i tebrik etme’ uyarısına kulak asmadığı bilgisini sızdırırken Beyaz Saray bu tür “Bu tür bilgileri sızdırmak kovulma nedeni olan bir suç ve muhtemelen yasadışıdır” açıklaması yaptı

Beyaz Saray: 'Başkanın Bilgi Notlarını Sızdırmak Kovulma Nedenidir'

Amerikan yönetiminden üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etmekten kaçınması yönünde uyarıldığını ancak Trump’ın bu uyarıya kulak asmadığını söyledi. Yetkili, Trump’a uyarının, kendisine sunulan brifing materyallerinde yer aldığı bilgisini verdi.

Associated Press’e konuşan yetkili, Trump’ın danışmanlarının telefon görüşmesiyle ilgili brifing dosyalarına büyük harflerle “TEBRİK ETME” yazılı bir kısım ilave ettiğini aktardı.

Yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

“TEBRİK ETME” mesajının varlığına dair haber ilk olarak dün Washington Post gazetesi tarafından verilmişti.

Bu arada Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yaptı ve Trump’ın brifing notlarını sızdırmanın “kovulma nedeni ve muhtemelen yasadışı” olduğunu belirtti. Açıklamada, “Eğer bu haber doğruysa bu demektir ki birisi Başkan’ın brifing notlarını sızdırdı. Bu tür bilgileri sızdırmak kovulma nedeni olan bir suç ve muhtemelen yasadışıdır” ifadesi kullanıldı.

Sözlü brifingleri tercih eden Trump’ın, dünkü telefon görüşmesinden önce ulusal güvenlik ekibi tarafından hazırlanan brifing notlarını okuyup-okumadığı bilinmiyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın görüşmeden önce başkanı yüz yüze bilgilendirdiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya’da bazı kişilere oy kullanmaları için para ödendiğini, muhalefet liderlerinin tehdit edildiği ya da hapse atıldığını söylemişti.

Trump’ın Putin’i arayıp tebrik etmesi Cumhuriyetçi Parti içerisinde bile bazı kesimlerden tepki topladı.

Senatör John McCain, “Amerika’nın başkanı, özgür dünyaya, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek liderlik edemez” dedi. Bir başka Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake de, Trump’ın Putin’i tebrik etmesini “tuhaf” olarak nitelerken, Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell de Putin için “listemde üst sıralarda yer almazdı” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise, bir önceki başkan Barack Obama’nın da Putin’in son seçim galibiyetinden sonra benzer bir telefon görüşmesi yaptığına dikkati çekti. Sanders, “Diğer ülkelerin nasıl işlediğini dikte edemeyiz” ifadesini kullandı.

Putin’le görüşmesinde Trump’ın, Rusya’nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi ya da İngiltere’de eski Rus casusun zehirlenmesi olayını gündeme getirmediği belirtiliyor.

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