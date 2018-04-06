Beyaz Saray Bir Üst Düzey Yöneticiye Daha Vedaya mı Hazırlanıyor?

Bir Beyaz Saray görevlisi Wall Street Journal gazetesine, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin, Başkan Donald Trump’ı Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt’i görevden alması konusunda uyardığını anlattı.

Kelly’nin bu uyarıyı, son olarak Pruitt’in aşırı harcamaları ve yönetim tarzıyla ilgili olumsuz haberlerin kamuoyuna yansımanın ardından yaptığı belirtiliyor.

Gazeteye bilgi veren yetkili, mevcut denetimleri kaldıran uygulamaları ve Trump’ın uygulamalarına verdiği desteği nedeniyle, Başkan Trump’ın Pruitt’i görevden almaya hazır olmadığını söylüyor.

Başkan Trump Cuma günü Twitter’dan yayınladığı mesajında Pruitt’in işini çok yaptığını ancak yine de Pruitt’le ilgili rahatsız edici tartışmaları dikkate alacağını söyledi.

Beyaz Saray’dan hafta başında yapılan açıklamada da, Pruitt’in Washington’da lobi şirketi sahibi bir aileye ait bir evi piyasa değerinin çok altında bir fiyata kiraladığına ilişkin iddiaların inceleneceği belirtilmişti.

Pruitt ayrıca yüksek rakamlı seyahat harcamaları ve iki EPA çalışanına büyük oranda zam yapması nedeniyle de mercek altına alınmış durumda.