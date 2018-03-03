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Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

ABD'de gerilimli anlar yaşanıyor. Son dakika haberine göre, Beyaz Saray'da kırmızı alarm verildi. Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi. Gizli servisin açıklamasına göre, Başkan Trump'ın Florida'da olduğu bildirildi.

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi.

DHA'nın hjaberine göre, içerde yaşananlar ise olay anında Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilen bir gazetecinin attığı tweetle ortaya çıktı. Söz konusu gazeteci, tweetinde "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

Kırmızı alarm, Beyaz Saray'da herkesin olduğu yerde kalmasını emrediyor, giriş çıkışları da engelliyor.

GİZLİ SERVİSTEN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'ı korumakla yükümlü gizli servis, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi yakınında kendisini silahla yaralayan bir kişiye müdahale ettiklerini ve başka yaralı olmadığını duyurdu.

Güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray giriş çıkışları kapatıldı. Olaydan dolayı Beyaz Saray çevresinde trafik tıkanma noktasına geldi.

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ABD Beyaz Saray kırmızı alarm

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