HABER

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 02:32 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını "son derece olasılık dışı" şeklinde nitelendirdi.

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK’nın sosyal medya üzerinden yaydığı "Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden AA muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Söz konusu iddialara ilişkin haberlerin farkında olduklarını belirten yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin’de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz.”

KARA PROPAGANDA

Suriye'de Esad rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için SANA haber ajansı, Afrin'deki ilçe hastanesinin Kürt kökenli yöneticisinin açıklamalarına dayandırdığı haberde, önceki akşam Afrin'in Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan etkilenerek tedavi altına alındığı ileri sürmüştü.

SANA'nın resmi internet sitesinde bu açıklamalara yer verilmesine rağmen, iddialara ilişkin görüntülerin bulunmaması dikkati çekti. Habere ilişkin sadece birkaç fotoğraf karesi paylaşılmıştı.

Rejimin haber ajansının kara propagandasına rağmen iddia edilen olaya ilişkin terör örgütü PYD/PKK'ya yakın bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler tam aksini gösteriyor.

Paylaşılan videolarda, söz konusu kişilerin bilincinin açık ve konuşabildiği, rahat hareket edebildiği, vücudunda kızarma veya titreme olmadığı açık şekilde görülüyor.

(AA)

Türk Yetkili: 'Kimyasal Silah İddiaları Asılsız ve 'Kara Propaganda'Türk Yetkili: 'Kimyasal Silah İddiaları Asılsız ve 'Kara Propaganda'
Reuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddettiReuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti
İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılarİran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Türkiye Afrin Son dakika kimyasal silah Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık!

CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık!

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

107 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!

107 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!

Emina Sandal; 'Çocuk tecavüzcüleri idam edilmesin...'

Emina Sandal; 'Çocuk tecavüzcüleri idam edilmesin...'

İlginizi Çekebilir

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu devletten her sey beklenir natonun ikinci buyuk gucu kucuk bir ilceye karsi 300 spartali gibi
kimyasal silah mı??? lan biz bu rezil ekonomi ile atacak mermiyi zor buluyoruz
İhalar, sihalar yeter o çakallara...Kimyalarını bozmaya yeter...
Diğer Haberler
ABD Başkanlık seçimlerinde ‘Putin’in aşçısı’ iddiası

ABD Başkanlık seçimlerinde ‘Putin’in aşçısı’ iddiası

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

AP: Beyaz Saray'dan Kimyasal Silah İddiaları Hakkında İlk Açıklama

AP: Beyaz Saray'dan Kimyasal Silah İddiaları Hakkında İlk Açıklama

Türk-Yunan Sahil Güvenlik Gemilerinin Çarpışma Görüntüsü Yayınlandı

Türk-Yunan Sahil Güvenlik Gemilerinin Çarpışma Görüntüsü Yayınlandı

Rusya: 'Suçlamalar Saçmalık'

Rusya: 'Suçlamalar Saçmalık'

İsrail, Gazze'yi bombaladı

İsrail, Gazze'yi bombaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.