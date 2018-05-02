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Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2018 01:27 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'la nükleer anlaşmanın en başta yanlış ifade ve iddialar üzerinden yapıldığını ve İran'ın dürüst davranmadığını savundu.

Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı

Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Sanders, "Temel problem (İran'la nükleer) anlaşmanın tamamen yanlış iddialar üzerine yapılmasıydı. İran en başta yalan söyledi. Onlar dürüst olmayan aktörlerdi, böylece anlaşma doğru olmayan şeyler üzerine yapıldı. Bizim de şimdi bununla ilgili büyük bir problemimiz var." şeklinde konuştu.

"NÜKLEER KAPASİTESİ DAHA İLERİ DÜZEYDEYDİ"

İran'ın nükleer kapasitesinin, anlaşmanın yapıldığı dönemde ifade edildiğinden daha ileri düzeyde olduğunu savunan Sanders, "Eğer anlaşma şimdiki haliyle devam ederse 7 yıllık süre içinde İran çok daha ileri bir seviyeye ulaşacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin en büyük hatasının en başta bu tür bir anlaşmaya imza atması olduğunu ifade eden Sanders, Donald Trump yönetiminin bu hatayı düzeltmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Öte yandan Sanders, İsrail'in pazartesi akşamı açıkladığı belgelerle ilgili olarak öncesinde ABD yönetimi ile istişare ettiğini açıkladı.

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ABD İRAN Beyaz Saray sarah sanders nükleer anlaşma

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