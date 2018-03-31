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Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2018 02:50 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, iki liderin, NATO müttefiki olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirttiği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmede "bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefikliğin" ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, NATO ortağı olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirtti." ifadesine yer verildi.

Erdoğan, Trump ile görüştüErdoğan, Trump ile görüştü
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Türkiye Beyaz Saray Trump

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