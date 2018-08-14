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Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ev hapsinde bulunan rahip Brunson ile yeni bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın son gelişmelerden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin FETÖ terör örgütüne üye olmakla suçladığı rahip Brunson’un serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı açıklandı.

Sözcü Sarah Sanders’ın Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Başkan, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı” denildi.

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Beyaz Saray Donald Trump rahip Brunson sarah sanders

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