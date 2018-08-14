Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin FETÖ terör örgütüne üye olmakla suçladığı rahip Brunson’un serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı açıklandı.
Sözcü Sarah Sanders’ın Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Başkan, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı” denildi.
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