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Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 00:50 | Son Güncelleme

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ülkesinin Suriye'den çekilmesi süreciyle ilgili, "(Suriye'de bulunma) Amacımız DEAŞ'ı bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç yerel güçlere geçiş süreci olacak." dedi. ABD Başkanı Trump daha önce benzer açıklamalar yapmış ABD basınında ise Pentagon'un bu karara sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, Suriye'deki son gelişmelere ve ABD'nin bu ülkeden çıkma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki önceliğinin DEAŞ'ı bitirmek olduğunu her zaman dile getirdiğini belirterek, "(Suriye'de bulunma) Amacımız DEAŞ'ı bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç, yerel güçlere geçiş süreci olacak." şeklinde konuştu.

'YEREL GÜÇLERE GEÇİŞ...'

Sözlerine, "Başkan'ın liderliğinde (DEAŞ'ın ilan ettiği) halifeliğin tamamen ortadan kaldırılması noktasında ciddi mesafe katedildi. Bu konuda bölgedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istiyoruz." diye devam eden Sanders, açıklamasında herhangi bir ülke veya örgüt ismi zikretmedi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin bir takvimi Trump'ın kamuoyuna ilan etmesinin beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Sanders, bu sürecin kendi akışı içinde devam ettiğini ve zamanı geldikçe açıklamaların yapıldığını söyledi.

TRUMP İLE PENTAGON HALEN GÖRÜŞÜYOR

Sanders ayrıca bu geri çekilme süreciyle ilgili ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yetkili olacağına işaret ederek, bu konunun Trump ile Pentagon arasında görüşülmeye devam ettiğini, ilgili ülkelerin de bu sürecin bir parçası olmasını beklediklerini anlattı.

ABD'nin DEAŞ'a karşı gösterdiği başarı dolayısıyla Suriye'deki ortamın yavaş yavaş değiştiğine ve yeni duruma göre karar alacaklarına dikkati çeken Sanders, isim vermeden "bölgedeki yerel ortaklarla" ve "bölge ülkeleriyle" çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Sanders, DEAŞ gibi bir tehdit karşısında bölge ülkelerinin zarar gördüğünü dile getirerek, "Bundan dolayı Başkan, bölge ülkelerinin öne çıkıp daha fazlasını yapmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amerikan medyasında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlerde, "ABD'nin bir süre daha Suriye'de kalmasına, ancak bu sürenin sonunda ülkeden çekilmesine" karar verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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