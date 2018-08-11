HABER

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2018 06:39 | Son Güncelleme

ABD hükümeti, Türkiye'den ithal ettiği çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını iki katına çıkararak yüzde 50'den uygulamaya 13 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos'tan başlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim." ifadesi kullanıldı.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan ve Bakan Wilbur Ross'un ifadeleri aktarılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti." bilgisine yer verildi.

TRUMP DUYURMUŞTU

Trump, cuma sabahı kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarını iki katına çıkartarak bu ürünlere sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak için talimat verdiğini bildirmişti.

AA

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!
ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray ABD Amerika Trump

En Çok Okunan Haberler

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bugun başlayın hemen.
elinizden geleni ardina koymayin allah bizimle bu aziz milletle son soze daima biz soyleriz
RTE BİTİRDİ BİZİ !
olan bize oluyor arkadaş benim fabrikam batacak nasil oluyor bu işler ya
Anlaşılan Reis Tramp ı çok kızdırmış, valla eğer reis kızarsa Tramp ı incirlikten de kovar. İsrail e uyguladığı dikiş proresini ABD ye de uygular, yeterki İran, Rusya pes etmesin. Reisi arkadan vurmasınlar. Tayyip bey e şunu sattı bunu sattı diyoruz ama adam yıkılmadı ve ayakta kimse de yıkamıyor. Şu an düşünüyorum da iyiki de seçilmiş, Muharrem abi olsaydı şu an halimiz haraptı.
Diğer Haberler
İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Trump'ı alarma geçiren not! Gökyüzünden düştü

Trump'ı alarma geçiren not! Gökyüzünden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.