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Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly Görevinde Kalıyor

01.08.2018 00:57 | Son Güncelleme

Kelly'nin görevde bir yılını tamamladıktan sonra ayrılacağı iddiaları basına yansımıştı ancak Başkan Trump döneminde Beyaz Saray'da üst üste istifaların yaşanmasının ardından, Trump kendisinden kalmasını talep etti

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly Görevinde Kalıyor

Başkan Donald Trump’tan gelen talep üzerine Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin görevinde önümüzdeki yıllarda da kalacağı bildirildi.

Kelly'nin görevde bir yılını tamamladıktan sonra ayrılacağı iddiaları basına yansımıştı ancak Başkan Trump döneminde Beyaz Saray'da üst üste istifaların yaşanmasının ardından, Trump kendisinden kalmasını talep etti.

Daha önce İç Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunan emekli orgeneral John Kelly, bir Beyaz Saray yetkilisine göre, 2020 seçimine kadar görevde kalacak.

John Kelly'nin Beyaz Saray'da kritik karar verme süreçleri dışında tutulmaktan rahatsız olduğu ve bu sebeple Temmuz ayı sonunda görevden ayrılacağı iddia edilmişti. Hatta John Kelly'nin görevden ayrılacağı yönündeki haberler ABD basınında o kadar sık yer aldı ki, Kelly'nin yerine geçebilecek kişilerin bile adları geçmeye başlamıştı.

Başkan Trump'ın kabinesinde ilk olarak İç Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunan John Kelly Beyaz Saray genel sekreterliği görevindeki bir yılını Pazartesi doldurmuş, Başkan Trump o gün John Kelly için Twitter'dan tebrik mesajı paylaşmıştı.

Associated Press haber ajansının yaptığı analize göre, Trump yönetimi Beyaz Saray'da personel değişiminde rekor kırdı. Haber ajansının analizine göre, 30 Haziran 2018 itibariyle, 12 aylık dönemde Beyaz Saray'da 141 personel görevden ayrıldı ve bir önceki yılın Haziran ayı sonundan bu yana da 138 kişi göreve başladı. Beyaz Saray iletişim direktörü olarak sadece 11 gün görevde kalan Anthony Scaramucci gibi bir yıllık dönemde kısa süre görevde kalan isimler bu rakamlara dahil değil.

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