Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly Görevinde Kalıyor

Başkan Donald Trump’tan gelen talep üzerine Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin görevinde önümüzdeki yıllarda da kalacağı bildirildi.

Kelly'nin görevde bir yılını tamamladıktan sonra ayrılacağı iddiaları basına yansımıştı ancak Başkan Trump döneminde Beyaz Saray'da üst üste istifaların yaşanmasının ardından, Trump kendisinden kalmasını talep etti.

Daha önce İç Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunan emekli orgeneral John Kelly, bir Beyaz Saray yetkilisine göre, 2020 seçimine kadar görevde kalacak.

John Kelly'nin Beyaz Saray'da kritik karar verme süreçleri dışında tutulmaktan rahatsız olduğu ve bu sebeple Temmuz ayı sonunda görevden ayrılacağı iddia edilmişti. Hatta John Kelly'nin görevden ayrılacağı yönündeki haberler ABD basınında o kadar sık yer aldı ki, Kelly'nin yerine geçebilecek kişilerin bile adları geçmeye başlamıştı.

Başkan Trump'ın kabinesinde ilk olarak İç Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunan John Kelly Beyaz Saray genel sekreterliği görevindeki bir yılını Pazartesi doldurmuş, Başkan Trump o gün John Kelly için Twitter'dan tebrik mesajı paylaşmıştı.