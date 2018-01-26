Beyaz Saray Göç ve Sınır Güvenliği Çalışmasının Ayrıntılarını Açıkladı

Beyaz Saray, hükümetin kapanmasına neden olan göçmenlik tartışmalarına çözüm getirmek üzere, "uzlaşılmış bir çerçeve” olarak nitelediği ilk ayrıntıları açıkladı.

Göç ve Sınır Güvenliği Reformu çerçeve tasarısı, Trump yönetimi tarafından beklenenden dört gün erken açıklandı.

ABD'de yaşayan ve "Dreamers” olarak adlandırılan 800 bin genç göçmen, aileleri tarafından çocuk yaşta ülkeye yasa dışı yollarla getirilmişti. Beyaz Saray'ın, bu göçmenlerin kapsamını genişleterek 1 milyon 800 bin kişi için çizdiği çerçeveye göre, vatandaşlığa geçmeleri için önlerinde uzun bir yol ve tamamlamaları gereken birçok koşul var.

Vatandaşlık için önlerinde en az 10 yıl olacak

Bu kişilerden DACA (Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem) programı altında ülkede yaşamasına izin verilenlerin vatandaşlık alması 10-12 yıllık bir sürecin sonunda gerçekleşecek. Ayrıca iş, eğitim ve iyi ahlaki karakter gibi kriterleri de doldurmaları gerekecek.

Tasarının Kongre tarafından dikkatle incelemeye alacağı bir diğer konu da Trump'ın Meksika sınırında inşa edilmesini istediği duvar için ayrılması öngörülen 25 milyar dolarlık fon.