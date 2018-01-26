Beyaz Saray Göç ve Sınır Güvenliği Çalışmasının Ayrıntılarını Açıkladı

Beyaz Saray, hükümetin kapanmasına neden olan göçmenlik tartışmalarına çözüm getirmek üzere, "uzlaşılmış bir çerçeve” olarak nitelediği ilk ayrıntıları açıkladı.
Göç ve Sınır Güvenliği Reformu çerçeve tasarısı, Trump yönetimi tarafından beklenenden dört gün erken açıklandı.
ABD'de yaşayan ve "Dreamers” olarak adlandırılan 800 bin genç göçmen, aileleri tarafından çocuk yaşta ülkeye yasa dışı yollarla getirilmişti. Beyaz Saray'ın, bu göçmenlerin kapsamını genişleterek 1 milyon 800 bin kişi için çizdiği çerçeveye göre, vatandaşlığa geçmeleri için önlerinde uzun bir yol ve tamamlamaları gereken birçok koşul var.
Vatandaşlık için önlerinde en az 10 yıl olacak
Bu kişilerden DACA (Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem) programı altında ülkede yaşamasına izin verilenlerin vatandaşlık alması 10-12 yıllık bir sürecin sonunda gerçekleşecek. Ayrıca iş, eğitim ve iyi ahlaki karakter gibi kriterleri de doldurmaları gerekecek.
Tasarının Kongre tarafından dikkatle incelemeye alacağı bir diğer konu da Trump'ın Meksika sınırında inşa edilmesini istediği duvar için ayrılması öngörülen 25 milyar dolarlık fon.
Tasarıya göre, göçmenlerin diğer aile üyelerine sponsor oldukları "geniş aile göçü” ya da "zincirleme göç” adıyla bilinen duruma da kısıtlama getiriliyor. Bu kapsama yalnızca vatandaşların ve daimi oturum izni olan Yeşil Kart sahiplerinin eşleri ve küçük çocukları dahil edilecek.
Yönetim ayrıca vize çekilişi uygulamasının da bazı ülkeler için kaldırılmasını öngörüyor.
Başkan Donald Trump, teklifin şimdilik bir kısmını ortaya koydu. Ancak yönetimden üst düzey bir yetkili Başkan'ın son derece cömert davrandığını söyledi.
Trump'ın planına Cumhuriyetçiler'den destek olsa da vatandaşlık gibi bazı vaatlerde bulunulmaması gerektiğine dikkat çekildi. Demokrat Kongre üyeleri de planı sert biçimde eleştiriyor.
Latin kökenli Kongre Üyeleri Birliği Başkanı Michelle Lujan, Beyaz Saray'ı, genç göçmenleri kullanarak yabancı düşmanı, izole edici, Amerikan değerlerine karşı politikalarını saklamaya çalışmakla suçladı.
"Duvar planı göçmenlere karşı fidye olarak kullanılıyor"
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Luis Gutierrez de Trump'ın 25 milyar dolarlık duvar planını, DACA göçmenlerine karşı fidye olarak kullandığını savundu.
Beyaz Saray, Senato'nun planı gelecek ayın ilk günlerinde oylamasını umuyor. Federal hükümetin üç gün kapalı kalmasının ardından Kongre'de kabul edilen ve hükümeti yeniden açan geçici bütçe tasarısının süresi 8 Şubat'ta dolacak. Tasarının bu tarihe kadar onaylanması umuluyor.
Demokrat Parti'den ve bazıları Cumhuriyetçi Parti'den birçok Kongre üyesi, göçmenlik konusunda uzlaşıya varılmadan uzun dönemli bir bütçeyi onaylamayı reddediyor.
DACA kapsamındaki göçmenlerle ilgili bir kanun tasarısı üzerinde 5 Mart tarihine kadar uzlaşılamazsa, bu kişiler "yasa dışı göçmen” olarak değerlendirilecek ve her an sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar.
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