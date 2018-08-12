HABER

Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman'ın, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabı olay oldu. Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlayan Newman, yeni kitabında, Trump'ın kendisine sus payı olarak aylık 15 bin dolar önerdiğini iddia etti.

Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti

Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve 14 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan “Dengesiz” (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı. Beyaz Saray’daki günlerini anlattığı kitabında Trump’ı “ırkçı” olarak tasvir eden Newman, Trump’ın çalışma yöntemlerine ve yaklaşımlarına da güçlü eleştiriler getiriyor.

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump’ın sunduğu “Çırak” adlı programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump’ın Afro-Amerikalılar için “zenci” ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtti. Newman ayrıca, Beyaz Saray’da Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini ifade etti.

TRUMP’TAN ÇOK SERT TEPKİ

Trump’ın “akli dengesinin kötüye gittiğini” iddia eden Newman, bir toplantıda Trump’ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü. Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017’de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine “sus payı” olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için “ayak takımı” ifadesini kullandı. Newman’ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Beyaz Saray’da az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump’ın seçim kampanyasında görev almış ve seçilmesinin ardından Beyaz
Saray’da da Trump’ın yardımcıları arasında kendine yer bulmuştu. (Sözcü)

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeliDonald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli
Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray ABD Trump rüşvet Omarosa Newman

En Çok Okunan Haberler

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor

Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor

Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Trump'ın atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in işkence yöntemleri ortaya çıktı

Trump'ın atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in işkence yöntemleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.