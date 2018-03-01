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Beyaz Saray İletişim Direktörü İstifa Ediyor

01.03.2018 01:53 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın en yakın ve en uzun süredir onunla çalışan danışmanlarından, Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa kararı aldı

Beyaz Saray İletişim Direktörü İstifa Ediyor

Başkan Donald Trump’ın en yakın ve en uzun süredir onunla çalışan danışmanlarından, Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa kararı aldı.

Hicks, istifasıyla ilgili kısa açıklamasında, “Başkan Trump’a minnettarlığımı ifade etmeye yetecek kelime yok” dedi.

Trump yaptığı yazılı açıklamada, Hicks’i üç yıl boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı övdü. Trump, “Onu yanımda görmeyi özleyeceğim” ifadesini kullandı.

İstifa haberi, Hicks’in, 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi ve Trump’ın kampanyasıyla Rus yetkililer arasındaki temasları soruşturan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu tarafından 9 saat süreyle sorgulanmasından bir gün sonra geldi.

Basına kapalı oturumdan sızan bilgilere göre Hicks, komisyondaki ifadesinde, Trump için zaman zaman “beyaz yalanlar” söylediğini kabul etti. Ancak Hicks, Rusya soruşturmasıyla ilgili hiçbir konuda yalan söylemediğini vurguladı.

Hicks, Trump’ın seçim kampanyasında iletişim faaliyetlerinden sorumluydu ve o dönemden bu yana da Trump’ın en güvendiği danışmanlarından biri oldu.

Beyaz Saray’dan paylaşılan notta, Hope Hicks’in istifasının ne zaman tam olarak yürürlüğe gireceğinin belirlenmediği, ancak gelecek birkaç hafta içerisinde bunun olmasının beklendiği belirtildi.

Hicks’in adı, sevgilisi olduğu eski Beyaz Saray personel müdürü Rob Porter’le ilgili tartışmalara karışmıştı. Hicks, eski iki eşine karşı şiddet uygulamakla suçlanan Porter’i savunmaya çalışmış, Porter da nihayetinde istifaya zorlanmıştı.

Beyaz Saray’dan paylaşılan bilgi notuna göre, Hicks Başkan Trump’a, Beyaz Saray’da dışında iş fırsatları araştırmaya başlayabilmek için görevinden ayrılmak istediğini söyledi.

Hicks, iletişim direktörlüğüne, çok kısa süre bu görevi yürüten Anthony Scaramucci’nin yerine getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Hope Hicks Beyaz Saray

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