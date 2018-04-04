Beyaz Saray: ‘IŞİD Misyonu Hızla Sona Yaklaşıyor’

Beyaz Saray’dan Suriye konusunda kısa bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, “IŞİD’i yok etmek için yürüttüğümüz askeri misyon hızla sona yaklaşıyor ve terör örgütü neredeyse tamamen yok edilmiş durumda. Amerika ve ortakları, henüz askeri güçlerimizin tamamen ortadan kaldıramadığı Suriye’deki IŞİD kalıntılarını da yok etme konusunda kararlıdır. Müttefiklerimiz ve dostlarımızla gelecek planları konusundaki görüş alışverişimizi sürdüreceğiz. Bölgedeki ve diğer ülkelerin ayrıca BM’nin barışın tesisi ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasını engellemesi yolunda çaba göstermesini umuyoruz” denildi.