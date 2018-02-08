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Beyaz Saray Kadına Şiddetle Suçlanan Danışmanı Nasıl Çalıştırdı?

08.02.2018 22:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Rob Porter, iki eski eşinin aile içi şiddet suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti. Ancak Beyaz Saray, Porter’ı çalıştırdığı için eleştirilerin hedefinde

Beyaz Saray Kadına Şiddetle Suçlanan Danışmanı Nasıl Çalıştırdı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Rob Porter, iki eski eşinin aile içi şiddet suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti. Ancak Beyaz Saray, eleştirilerin hedefinde, zira Porter suçlamalar nedeniyle güvenlik kovuşturmasından geçememiş olmasına rağmen yönetimde yer alabildi.

Rob Porter, eski eşlerinden Colbie Holderness’ın bir gözü morarmış fotoğrafının ortaya çıkması sonrasında istifa etti. Eski eşi, 2005’te beraber çıktıkları İtalya tatilinde Porter’ın kendisini yumrukladığını öne sürüyor.

İkinci eşi Jennie Willoughby’nin da 2010’da Rob Porter’a karşı acil koruma emri çıkarttığı da belirlendi. Willoughby’nin Federal Soruşturma Dairesi’nin (FBI) rutin geçmiş taraması soruşturmasında sorunlu evliliklerini ayrıntılarıyla anlattığı, ancak Porter’ın geçici güvenlik iznini kullanarak görevinde kaldığı belirtiliyor.

Harvard Üniversitesi mezunu bir hukukçu olan Rob Porter, Trump yönetiminde Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’ye bağlı olarak çalışıyordu.

Haber kanalı CNN’in iddiasına göre Kelly, Porter’a yönelik suçlamaları aylardır biliyordu.

İngiliz gazetesi Daily Mail, duygusal ve fiziksel şiddet iddialarını ve Rob Porter’ın Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks ile ilişkisini duyuran ilk haber kuruluşu oldu. Bu iddialar sonrası John Kelly ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Porter’ı savundu.

Hatta Kelly bir açıklama yayınlayarak Porter için, “Dürüst ve onurlu bir insan. Onu ne kadar övsem azdır. O bir arkadaş, sırdaş ve güvenilir bir çalışan. Onunla birlikte hizmet vermekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Kelly, ilk eş Colbie Holderness’ın gözündeki morluğu gösteren fotoğraf yayınlanınca, Porter’ın istifasını kabul etti. Rob Porter’ın Beyaz Saray’dan ayrılacağı tarih ise açıklanmadı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Çarşamba akşamı istifayla ilgili konuştu ve “Rob Porter’a yönelik yeni iddiaların şoku içindeyim. Toplumumuzda aile içi şiddete yer yok. Rob Porter’ı görevim sırasında tanıdığım dönemle ilgili önceki yorumlarımın arkasındayım. Her bireyin itibarını savunma hakkı olduğuna inanıyorum. Kendisinin istifasını kabul ettim. Hızlı ve uygun bir geçiş sürecini sağlayacağım” dedi.

Beyaz Saray ise, Kelly’nin şiddet iddialarını önceden bildiği ile ilgili yorumda bulunmayı reddetti.

Hedefteki isim ise iddiaların tamamen yanlış olduğunu savundu. Rob Porter, “Medyada yer alan fotoğrafları 15 yıl önce ben çektim ve fotoğrafların ardındaki gerçeğin, iddialarla uzaktan yakından alakası yok. Bu rezil iddialarla ilgili hep dürüst ve şeffaf davrandım.Ancak kamuoyu önünde koordine edilmiş bu karalama kampanyasının daha fazla parçası olmayacağım” dedi.

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