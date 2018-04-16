Beyaz Saray, Macron'u yalanladı: ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi

Sözcü Sarah Sanders'ın yaptığı açıklamada, "ABD misyonu değişmedi. Başkan ABD güçlerinin mümkün olduğunca çabuk bir şekilde eve dönmelerini istediği konusunda net. IŞİD'i tamamen yok edip, bir daha ortaya çıkmasının önüne geçecek koşulları yaratmak konusunda kararlıyız. Buna ilaveten, bölgesel müttefik ve partnerlerimizin, bölgeyi güvenlik altına alabilmek için gerek askeri gerek finansal açıdan daha büyük sorumluluk almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MACRON, 'TRUMP'I SURİYE'DE KALMAYA İKNA ETTİK' DEMİŞTİ

Sanders'ın açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. Tweetleri nedeniyle işler coşunca, düzenleyeceğimiz saldırının kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump'ı biz ikna ettik" şeklindeki açıklamasından saatler sonra gerçekleşti.