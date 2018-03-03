Beyaz Saray Önünde Silah Sesleri

Gizli Servis görevlileri, Beyaz Saray'ın önünde bir kişinin kendini vurduğunu belirtti.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor.

Gizli Servis, olayda başka yaralananların olmadığını söyledi.

Başkan Donald Trump ve eşi şu anda Florida'da ancak bugün Beyaz Saray'a geri gelmeleri bekleniyor.