Beyaz Saray: ‘Rusya Suriye’deki Yükümlülüğüne İhanet Etti’

Beyaz Saray, Rusya’yı Suriye’nin kimyasal silah programını sona erdirmeye yönelik yükümlülüğüne ihanet etmekle suçladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Guta’daki saldırının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın kimyasal silah kullanımı konusundaki kalıplaşmış tarzıyla tutarlılık gösterdiğini belirtti. Sanders, Rusya ve İran’ın da Esat hükümetine materyal desteklerinden ötürü sorumluluk taşıdığını kaydetti.
Sanders, “Rusya’nın Suriye rejiminin kimyasal silah programının sonlandırılmasını garanti altına alma yükümlülüğüne ihanet ettiği açık” dedi.
Başkan Donald Trump’ın Suriye’de kimyasal silah kullanılmasına yanıt vermeye odaklandığını söyleyen Sanders, Trump’ın saldırıyla ilgili istihbarata güveninin tam olduğunu söyledi. Ancak Sanders, ABD yönetiminin, saldırının arkasında Esat hükümetinin olduğunu belirleyip-belirlemediği hususunda net bir ifade kullanmadı.
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