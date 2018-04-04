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Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak" denildi.

Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak

Suriye'de DAEŞ'le savaşın hızla sona ermekte olduğunu ama henüz bitmediğini söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, çekilme takvimi açıklamadı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Suriye DAEŞ

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kendiniz yarattınız kendiniz bitiryırsunuz. ah şu müslümanlar bir akıllansa. akıllı olsa.
Bunu 3765. söyleyişiniz size kim inanır Sam amca ? Söyleyeyim Rte.
tabi tabi Suriye'de sonlandırır Irak'ta başlatır
Trump ve beyazsaray bir açıklama yapıyar askerler başka bir açıklama..ne ayaktır? böyle kukla bir başkan olurmu?
geldik gördük ve YENİLDİK
pentegonda tam tersini söyler ortalığa yalan haber yapmaya gerek yok
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