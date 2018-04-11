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Beyaz Saray: Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai karar henüz verilmedi

11.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai karar henüz verilmediği, tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Beyaz Saray: Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai karar henüz verilmedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai karar henüz verilmediği, tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor.

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