Beyaz Saray: ‘Trump Hala Suriye’den Çıkmak İstiyor’

Trump, Kongre liderlerine gönderdiği mektupta, Amerika, İngiltere ve Fransa’nın ortak operasyonunun Şam yakınlarındaki kimyasal saldırıya yanıt olarak düzenlendiği şeklindeki gerekçesini aktardı. Mektubunda Trump, operasyonda Suriye ordusuna ait kimyasal silahlarla alakalı tesislerin hedef alındığını bildirdi.

Savaş Yetkileri Yasası’na göre Amerikan başkanlarının, Kongre’yi bu tür adımlar hakkında bilgilendirmesi gerekiyor.

Bu arada Trump, Suriye’ye askeri operasyon emri verme kararı hakkında Kongre’ye yazılı bildirimde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders yaptığı yazılı açıklamada, “Amerika’nın misyonu değişmedi. Başkan, Amerikan güçlerinin mümkün olduğu kadar süratle eve dönmesini istediğini net biçimde ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın hala Amerikan askerlerinin Suriye’den mümkün olduğu kadar erken çıkmasını istediğini belirtti.

Başkan Trump, Kongre üyelerine, “bölgenin istikrarını desteklemek, kimyasal silahların kullanılması ve üretilmesini önlemek, bölgedeki mevcut insani felaketin daha da kötüye gitmesini engellemek” için harekete geçtiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da, Suriye’ye operasyonu savunarak, Amerika’nın dünya genelindeki çok sayıda ülkenin harekete geçilmesi yönündeki çağrılarına da dikkate alarak adım attığını kaydetti.